Зокрема, у Забайкаллі сталася велика пожежа. Про це пишуть росЗМІ, передає 24 Канал.
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Дві масштабні пожежі в Росії
У МНС кажуть, що площа займання досягла 800 квадратних метрів, горить зокрема деревообробний цех. Місцева влада повідомляє, що вогнем пошкоджено 8 будинків.
Відомо, що горить деревообробний цех. На опублікованих відео видно, що вогонь буквально випалює землю.
Загасити вогнище досить складно, оскільки на вулиці потужний вітер – полум'я швидко поширюється.
Пожежі присвоєно найвищий ранг складності. Про постраждалих не повідомляється.
Чергова пожежа в Росії: дивіться відео
У Росії горить деревообробний цех: дивіться відео
Однак деякі росЗМІ пишуть про те, що в Забайкаллі горить занедбаний меблевий комбінат.
Також в Росії спалахнула ще одна пожежа. У Примор'ї також горить деревообробний цех. Площа пожежі досягла 12 тисяч квадратних метрів.
Пожежа у Примор'ї: дивіться відео
Пожежі в Росії: головне
- 22 квітня на заводі в селі Машково Московської області спалахнула потужна пожежа. Відомо, що горів завод з переробки відходів. За інформацією російських ЗМІ, займання почалося в будівлі металевого цеху з утилізації пластику та гуми.
- Спершу площа пожежі становила 600 квадратних метрів, а згодом вона розросталася до 1 500 квадратних метрів. На цій площі пожежу вдалось локалізувати. У відділі МНС Московської області заявили, що загрози займання сусідніх будівель немає. До ліквідації займання залучалися 38 осіб та 11 одиниць техніки.
- 20 квітня у російському Зеленограді, що під Москвою, сталася велика пожежа. Горів завод електронних приладів "Квант". Загорянню присвоїли підвищений ранг важкості. Місцеві ЗМІ повідомили, що на цьому заводі виробляють телевізори брендів Xiaomi, Hyundai, Starwind тощо.