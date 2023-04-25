Зокрема, у Забайкаллі сталася велика пожежа. Про це пишуть росЗМІ, передає 24 Канал.

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Дві масштабні пожежі в Росії

У МНС кажуть, що площа займання досягла 800 квадратних метрів, горить зокрема деревообробний цех. Місцева влада повідомляє, що вогнем пошкоджено 8 будинків.

Відомо, що горить деревообробний цех. На опублікованих відео видно, що вогонь буквально випалює землю.

Загасити вогнище досить складно, оскільки на вулиці потужний вітер – полум'я швидко поширюється.

Пожежі присвоєно найвищий ранг складності. Про постраждалих не повідомляється.

Чергова пожежа в Росії: дивіться відео

У Росії горить деревообробний цех: дивіться відео

Однак деякі росЗМІ пишуть про те, що в Забайкаллі горить занедбаний меблевий комбінат.

Також в Росії спалахнула ще одна пожежа. У Примор'ї також горить деревообробний цех. Площа пожежі досягла 12 тисяч квадратних метрів.

Пожежа у Примор'ї: дивіться відео

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