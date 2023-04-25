В частности, в Забайкалье произошел большой пожар. Об этом пишут росСМИ, передает 24 Канал.

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Два масштабных пожара в России

В МЧС говорят, что площадь возгорания достигла 800 квадратных метров, горит деревообрабатывающий цех. Местные власти сообщают, что огнем повреждены 8 домов.

Известно, что горит деревообрабатывающий цех. На опубликованном видео видно, что огонь буквально выжигает землю.

Потушить костер достаточно сложно, поскольку на улице мощный ветер – пламя быстро распространяется.

Пожару присвоен самый высокий ранг сложности. О пострадавших не сообщается.

Очередной пожар в России: смотрите видео

В России горит деревообрабатывающий цех: смотрите видео

Однако некоторые российские СМИ пишут о том, что в Забайкалье горит заброшенный мебельный комбинат.

Также в России загорелся еще один пожар. В Приморье горит деревообрабатывающий цех. Площадь пожара достигла 12 тысяч квадратных метров.

Пожар в Приморье: смотрите видео

Пожары в России: главное

  • 22 апреля на заводе в селе Машково Московской области вспыхнул мощный пожар. Известно, что горел завод по переработке отходов. По информации российских СМИ, возгорание началось в здании металлического цеха по утилизации пластика и резины.
  • Сначала площадь пожара составляла 600 квадратных метров, а затем она разрасталась до 1 500 квадратных метров. На этой площади пожар удалось локализовать. В отделе МЧС Московской области заявили, что угрозы возгорания соседних построек нет. К ликвидации возгорания привлекалось 38 человек и 11 единиц техники.
  • 20 апреля в российском Зеленограде, под Москвой, произошла большой пожар. Горел завод электронных устройств "Квант". Возгоранию присвоили повышенный ранг тяжести. Местные СМИ сообщили, что на этом заводе производят телевизоры брендов Xiaomi, Hyundai, Starwind.