В частности, в Забайкалье произошел большой пожар. Об этом пишут росСМИ, передает 24 Канал.

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Два масштабных пожара в России

В МЧС говорят, что площадь возгорания достигла 800 квадратных метров, горит деревообрабатывающий цех. Местные власти сообщают, что огнем повреждены 8 домов.

Известно, что горит деревообрабатывающий цех. На опубликованном видео видно, что огонь буквально выжигает землю.

Потушить костер достаточно сложно, поскольку на улице мощный ветер – пламя быстро распространяется.

Пожару присвоен самый высокий ранг сложности. О пострадавших не сообщается.

Очередной пожар в России: смотрите видео

В России горит деревообрабатывающий цех: смотрите видео

Однако некоторые российские СМИ пишут о том, что в Забайкалье горит заброшенный мебельный комбинат.

Также в России загорелся еще один пожар. В Приморье горит деревообрабатывающий цех. Площадь пожара достигла 12 тысяч квадратных метров.

Пожар в Приморье: смотрите видео

Пожары в России: главное