Между тем глава Кремля лишь насмехается над ним, ведь время работает исключительно в пользу России. Такую мысль в разговоре с 24 Каналом высказал генерал-майор в отставке Вооруженных сил Великобритании Руперт Джонс.

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Как Трамп играет в пользу Путина

По мнению генерал-майора в отставке, Трамп не понимает менталитета России. Он не осознает ни происхождения российско-украинской войны, ни того, кто является агрессором, а потому верит в мирный процесс, который пытается инициировать с россиянами. По убеждению Джонса, такие попытки не приведут к реальным результатам.

Он отметил, что Трамп продвигает идею мирных переговоров из тщеславия и полного непонимания стратегической геополитической ситуации, а также специфики российского способа ведения войны.

Между тем Путин, хоть и не является выдающимся стратегом, но является очень искусным оппортунистом, похоже, только смеется над инициативой Трампа, поскольку она идет ему на руку,

– подчеркнул он.

Когда боевые действия останавливаются, ситуация на местах определяет ход событий – именно поэтому для Украины критически важно занять сильные позиции.

Когда война будет приближаться к завершению, президент Украины Владимир Зеленский будет иметь очень сильную переговорную позицию. Зато Путин стремится достичь противоположного.

Очевидно, что именно по этой причине в последние недели он так активно настаивает на возвращении Курской области. Ведь он понимает, что контроль Украины над этой территорией станет мощным козырем в переговорах.

Я всегда считал, что стратегия украинцев и президента Зеленского по захвату этого куска российской территории была разумной и стратегически обоснованной,

– отметил Руперт Джонс.

Теперь Путин пытается максимально обезопасить территории на случай, если будет вынужден сесть за стол переговоров. Однако генерал Британии не видит, чтобы США сейчас имели в своем распоряжении что-то действенное для проведения таких переговоров. Это выглядит как неудачная идея.

К сожалению, позиция Соединенных Штатов сегодня далека от той силы, которую они демонстрировали в прошлом. Как нация, они способны на гораздо большее. Не нужно терять веру в Америку – она сделала много великого за последние десятилетия. Однако сейчас США запутались, ведут себя наивно и, в результате, играют на руку Путину.

Журналисты CNN уже считают, что "пасхальное перемирие" – информационная ловушка, поскольку Россия в очередной раз использует это время для перегруппировки и наращивания сил. В то же время перемирие может быть выгодным для Трампа.