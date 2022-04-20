По неизвестной причине 18 апреля вместо генерал-майора Сергея Чубарикина Путин назначил командиром полковника Дениса Шишова. Об этом со ссылкой на российские СМИ сообщает 24 канал.
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До этого Шишов командовал 11 десантно-штурмовой бригадой из Улан-Удэ. Во время войны в Украине командовал объединением бригады, которое форсировало Днепр в районе Каховки на Херсонщине.
Какая судьба командовавшего этой дивизией Чубарикина пока неизвестна. О его переводе или повышении пока не сообщалось.
Что стоит знать о псковских десантниках
Отметим, что согласно расследованию Conflict Intelligence Team, крупнейшими зверствами в Киевской области отличились десантники из Пскова и Костромы.
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