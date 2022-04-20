З невідомої причини 18 квітня замість генерал-майора Сергія Чубарикіна Путін призначив командиром полковника Дениса Шишова. Про це з посиланням на російські ЗМІ повідомляє 24 канал.

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До цього Шишов командував 11 десантно-штурмовою бригадою з Улан-Уде. Під час війни в Україні командував з'єднанням бригади, яке форсувало Дніпро у районі Каховки на Херсонщині.

Яка доля Чубарикіна, який командував цією дивізією, наразі невідомо. Про його переведення або підвищення поки що не повідомлялося.

Що варто знати про псковських десантників

Довідка. Чубарикін у період із лютого по квітень 2022 року керував діями підлеглих сил під час операції із захоплення Києва із західного напрямку. Головне управління розвідки Міноборони України підтвердило, що його підлеглі причетні до військових злочинів проти мирного населення Київської області

Зауважимо, що згідно з розслідуванням Conflict Intelligence Team, найбільшими звірствами на Київщині відзначились десантники зі Пскова та Костроми.

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