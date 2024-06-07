Такое мнение 24 Каналу озвучил российский политтехнолог Аббас Галлямов. По его словам, Путин заинтересован в завершении войны в Украине, однако исключительно на его условиях.
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"Путина часто ведут"
Аббас Галлямов отметил, что разговорам о так называемых "переговорах" способствуют настроения в российском обществе. Поэтому Путин будто пытается убедить народ, что якобы "хочет мира" и "сделает все для его достижения".
Если он не будет этого делать, если люди почувствуют, что хотят мира, а Путин – не хочет, то им с ним – не по пути. А если так, то зачем искать альтернативу Путину? Он и сам якобы хочет переговоров, ежедневно об этом говорит. Путин – хамелеон. Ошибка думать, что он ведет. Часто его ведут,
– предположил он.
Кроме того, Кремлю нужно приостановление войны, потому что Россия теряет огромные ресурсы. Однако Путин не готов делать для этого все, не хочет выводить войска с территории Украины. Он стремится, чтобы мир был исключительно на его условиях.
Владимир Путин: последние новости
- В Институте изучения войны считают, что во время пресс-конференции на полях Петербургского международного экономического форума 5 июня Владимир Путин нечаянно проговорился, что российские силы ежемесячно могут нести в Украине потери в 20 тысяч. Именно примерно такое количество, по словам украинской стороны, Россия каждый месяц мобилизует на войну.
- Диктатор бессознательно предположил, что примерно 5 тысяч российских военнослужащих погибает в боях в Украине ежемесячно, соответственно 15 тысяч – получают ранения.
- Кремлевский диктатор недавно заявил, что россияне якобы "защищают сами себя в Украине" и предложил представить, что "США захватили части территорий Мексики", а потом заставили ее бороться за возвращение собственных территорий. Путин считает, что якобы "то же самое делает Запад по российско-украинскому кризису".
- Звучали сообщения, что диктатор Владимир Путин постоянно ходит на публичных мероприятиях в бронежилете. Советник председателя ОПУ Михаил Подоляк отметил, что диктатор боится заговора внутренних элит и заговора между генералами. Именно поэтому там на протяжении нескольких месяцев продолжаются различные чистки и кадровые изменения.