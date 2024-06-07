Такое мнение 24 Каналу озвучил российский политтехнолог Аббас Галлямов. По его словам, Путин заинтересован в завершении войны в Украине, однако исключительно на его условиях.

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"Путина часто ведут"

Аббас Галлямов отметил, что разговорам о так называемых "переговорах" способствуют настроения в российском обществе. Поэтому Путин будто пытается убедить народ, что якобы "хочет мира" и "сделает все для его достижения".

Если он не будет этого делать, если люди почувствуют, что хотят мира, а Путин – не хочет, то им с ним – не по пути. А если так, то зачем искать альтернативу Путину? Он и сам якобы хочет переговоров, ежедневно об этом говорит. Путин – хамелеон. Ошибка думать, что он ведет. Часто его ведут,

– предположил он.

Кроме того, Кремлю нужно приостановление войны, потому что Россия теряет огромные ресурсы. Однако Путин не готов делать для этого все, не хочет выводить войска с территории Украины. Он стремится, чтобы мир был исключительно на его условиях.

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