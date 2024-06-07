Таку думку 24 Каналу озвучив російський політтехнолог Аббас Галлямов. За його словами, Путін зацікавлений у завершенні війни в Україні, однак виключно на його умовах.

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"Путіна часто ведуть"

Аббас Галлямов зазначив, що розмовам про так звані "переговори" сприяють настрої у російському суспільстві. Тому Путін ніби намагається переконати народ, що нібито "хоче миру" та "зробить усе для його досягнення".

Якщо він не буде цього робити, якщо люди відчують, що хочуть миру, а Путін – не хоче, то їм з ним – не по дорозі. А якщо так, то навіщо шукати альтернативу Путіну? Він і сам нібито хоче переговорів, щодня про це говорить. Путін – хамелеон. Помилка думати, що він веде. Часто його ведуть,

– припустив він.

Крім того, Кремлю потрібне призупинення війни, бо Росія втрачає величезні ресурси. Однак Путін не готовий робити для цього на все, не хоче виводити війська з території України. Він прагне, щоб мир був виключно на його умовах.

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