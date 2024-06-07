Таку думку 24 Каналу озвучив російський політтехнолог Аббас Галлямов. За його словами, Путін зацікавлений у завершенні війни в Україні, однак виключно на його умовах.
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"Путіна часто ведуть"
Аббас Галлямов зазначив, що розмовам про так звані "переговори" сприяють настрої у російському суспільстві. Тому Путін ніби намагається переконати народ, що нібито "хоче миру" та "зробить усе для його досягнення".
Якщо він не буде цього робити, якщо люди відчують, що хочуть миру, а Путін – не хоче, то їм з ним – не по дорозі. А якщо так, то навіщо шукати альтернативу Путіну? Він і сам нібито хоче переговорів, щодня про це говорить. Путін – хамелеон. Помилка думати, що він веде. Часто його ведуть,
– припустив він.
Крім того, Кремлю потрібне призупинення війни, бо Росія втрачає величезні ресурси. Однак Путін не готовий робити для цього на все, не хоче виводити війська з території України. Він прагне, щоб мир був виключно на його умовах.
Владімір Путін: останні новини
- В Інституті вивчення війни вважають, що під час пресконференції на полях Петербурзького міжнародного економічного форуму 5 червня Владімір Путін ненавмисно проговорився, що російські сили щомісяця можуть зазнавати в Україні втрат у 20 тисяч. Саме приблизно таку кількість, за словами української сторони, Росія кожного місяця мобілізує на війну.
- Диктатор несвідомо припустив, що приблизно 5 тисяч російських військовослужбовців гине в боях в Україні щомісяця, відповідно 15 тисяч – зазнають поранень.
- Кремлівський диктатор нещодавно заявив, що росіяни нібито "захищають самі себе в Україні" та запропонував уявити, що "США захопили частини територій Мексики", а потім змусили її боротися за повернення власних територій. Путін вважає, що нібито "те саме робить Захід щодо російсько-української кризи".
- Лунали повідомлення, що диктатор Владімір Путін постійно ходить на публічних заходах у бронежилеті. Радник голови ОПУ Михайло Подоляк зауважив, що диктатор боїться змови внутрішніх еліт та змови між генералами. Саме тому там упродовж кількох місяців тривають різні чистки та кадрові зміни.