Про це 24 Каналу розповів радник голови ОП Михайло Подоляк, зауваживши, що Путін боїться змови внутрішніх еліт та змови між генералами. Саме тому там упродовж кількох місяців тривають різні чистки та кадрові зміни.

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Чого боїться Путін

Як наголосив Подоляк, режим Путіна продовжуватиме "з'їдати" людей. Їх будуть заарештовувати, ізольовувати, відправляти у заслання. Ціна повномасштабної війни для оточення Путіна суттєво зростатиме.

Важливо, щоб це надалі відбувалося. Якщо ціна повномасштабної війни для оточення Путіна буде занадто великою, тоді ризики для Путіна лише зростатимуть. І всяке може статися.

Крім того, сам Путін чудово усвідомлює, що жодних "червоних ліній" не існує. Він побоюється, що Захід дійде до таких рішень, що його режиму настане кінець.

Путін розуміє, що "червоних ліній" не існує. Війна поступово переходить на територію, куди він точно не хотів її привести. Він привів війну до себе додому. Це дуже добре. Рано чи пізно люди на території Росії усвідомлять, що цей суб'єкт повністю голий, не зважаючи на бронежилети,

– підкреслив Подоляк.

Ситуація в Росії: коротко