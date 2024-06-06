Об этом 24 Каналу рассказал советник главы ОП Михаил Подоляк, заметив, что Путин боится заговора внутренних элит и заговора между генералами. Именно поэтому там на протяжении нескольких месяцев продолжаются различные чистки и кадровые изменения.
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Чего боится Путин
Как отметил Подоляк, режим Путина будет продолжать "съедать" людей. Их будут арестовывать, изолировать, отправлять в ссылку. Цена полномасштабной войны для окружения Путина будет существенно расти.
Важно, чтобы это в дальнейшем происходило. Если цена полномасштабной войны для окружения Путина будет слишком большой, тогда риски для Путина будут только расти. И всякое может произойти.
Кроме того, сам Путин прекрасно осознает, что никаких "красных линий" не существует. Он опасается, что Запад дойдет до таких решений, что его режиму наступит конец.
Путин понимает, что "красных линий" не существует. Война постепенно переходит на территорию, куда он точно не хотел ее привести. Он привел войну к себе домой. Это очень хорошо. Рано или поздно люди на территории России осознают, что этот субъект полностью голый, несмотря на бронежилеты,
– подчеркнул Подоляк.
Ситуация в России: кратко
- По состоянию на 6 июня Россия потеряла 515 тысяч личного состава. Также наши защитники уничтожили 7828 танков, 15076 боевых бронированных машин, 13433 артиллерийских систем, 1095 РСЗО, 831 средство ПВО и т.п.
- Советник председателя ОП Михаил Подоляк подчеркнул, что Путин страшно боится НАТО и не умеет воевать против больших государств. Поэтому его недавняя пресс-конференция была посвящена тому, чтобы Украине не давали оружия.
- Также Путин угрожал ударами по чувствительным объектам в Европе. Президент США Джо Байден уже отреагировал на эти угрозы.