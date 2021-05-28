Путин снова шантажирует мир и Европу

28 мая 2021 , 10:24
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Віктор Таран

Источник:

фейсбук Виктора Тарана

Противостояние вокруг Беларуси выходит на принципиально новый уровень. Россия официально поддержала Батьку, бросив вызов коллективному Западу. Далее читайте на украинском.

Офіційно. Росія перестала видавати дозволи на прибуття авіарейсам, що летять в обхід Білорусі. Кажуть, літайте, як літали, й не демонізуйте режим картопляного Гестапо.

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Захід знову постав перед не простим вибором.

  • З одного боку – загальнолюдські цінності, принципи демократії та верховенства права.
  • З іншого – банальні гроші. Не так – дуже великі гроші.

Росія – значна частина європейського і світового ринку авіаперевезень. І їх втрата – значний удар по гаманцю кожного європейця. 

І знову Путлєр шантажує світ і Європу.

І знову Путлєр пропонує останнім визначитися.

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Світова спільнота, що для вас важливіше – права людини чи заробіток? Боюсь, що на фоні добудови "Північного потоку-2" вибір європейців – очевидний. Але якщо Захід знову піде на "грошовому повідку" у Путіна – це стане геополітичною катастрофою. Всі диктатори зрозуміють – роби, що хочеш.

Вбивай, викрадай, саджай літаки – тобі за це нічого не буде. Нічого.

Головне – дай можливість колективному Заходу заробляти на своїх ринках. Доброго ранку, ми на на крок ближче до світу, який летить у нову геополітичну реальність. І ця реальність заставляє кожного з нас ставати сильнішим.

Автор: Віктор Таран