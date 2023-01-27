Для этого глава Кремля даже созвал заседание Совбеза. Совещание как раз посвятили территориальным претензиям России по расширению границ своего континентального шельфа в Северном Ледовитом океане.

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Что там снова задумал Кремль

Россия еще с 2021 года грезит "расширением" северных границ. Тогда Москва обратилась к ООН с просьбой пересмотреть континентальный шельф в Северном Ледовитом океане. Причина проста – залежи нефти и газа, которые могут залегать под территорией, на которую претендует страна-агрессор.

Однако на эти залежи претендуют Дания и Канада. Также к ним присоединилась Норвегия, являющаяся теперь главным поставщиком газа в Европе. В Осло заявили о желании расширить исследование континентального шельфа океана.

Справка. Согласно международному праву, континентальным шельфом считают территорию в основном мелководья, граничащую с береговой линией страны и считающуюся продолжением ее территории. Это позволяет эксплуатировать природные ресурсы океана, в том числе и вышеупомянутые залежи нефти и газа.

В Кремле не сообщают подробностей заседания Совбеза, которое состоялось 27 января. Известно только, что на нем присутствовали министр обороны Сергей Шойгу и глава внешней разведки Сергей Нарышкин.

Амбиции Кремля тревожат соседей России в Арктике, особенно после начала российского вторжения в Украину. В частности, члены НАТО активизировали проведение военных учений в Северном Ледовитом океане.

Путин и "расширение" России

По площади Россия является самой большой страной в мире и занимает более 17 миллионов квадратных километров. Российское руководство вместо того, чтобы заниматься этой территорией и заботиться о благосостоянии своего населения, ведет захватнические войны против соседних государств.

В 2014 году россияне незаконно аннексировали полуостров Крым, устроив там псевдореферендум. После этого Путин объявил украинский полуостров якобы по российской территории. Этого абсурда не признало ни одно цивилизованное государство – только российские сателлиты.

В 2022 году россияне снова повторили сценарий с псевдореферендумами, чтобы закрепить хоть какой-то результат проваленной попытки захвата Украины. В конце сентября в Кремле произошло незаконное провозглашение Запорожской, Донецкой, Луганской и Херсонской областей по частям России. Однако, как и в ситуации с Крымом, цивилизованный мир не признает этих попыток аннексии.