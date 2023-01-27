Для цього очільник Кремля навіть скликав засідання радбезу. Нараду саме присвятили територіальним претензіям Росії щодо розширення меж свого континентального шельфу в Північному Льодовитому океані.

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Що там знову задумав Кремль

Росія ще з 2021 року марить "розширенням" північних кордонів. Тоді Москва звернулася до ООН з проханням переглянути континентальний шельф у Північному Льодовитому океані. Причина проста – поклади нафти та газу, які можуть залягати під територією, на яку претендує країна-агресор.

Однак на ці поклади претендують Данія та Канада. Також до них приєдналася Норвегія, яка тепер є головним постачальником газу в Європі. В Осло заявили про бажання розширити дослідження континентального шельфу океану.

Довідка. Відповідно до міжнародного права, континентальним шельфом вважають територію здебільшого мілководдя, що межує з береговою лінією країни і вважається продовженням її території. Це дозволяє експлуатувати природні ресурси океану, зокрема й вищезгадані поклади нафти й газу.

У Кремлі не повідомляють подробиць засідання радбезу, яке відбулося 27 січня. Відомо тільки, що на ньому були присутні міністр оборони Сєргєй Шойгу та голова зовнішньої розвідки Сєргєй Наришкін.

Амбіції Кремля тривожать сусідів Росії в Арктиці, особливо після початку російського вторгнення в Україну. Зокрема члени НАТО активізували проведення військових навчань у Північному Льодовитому океані.

Путін і "розширення" Росії

За площею Росія є найбільшою країною у світі й займає понад 17 мільйонів квадратних кілометрів. Російське керівництво, замість того, щоб займатися цією територією та дбати про добробут свого населення, веде загарбницькі війни проти сусідніх держав.

У 2014 році росіяни незаконно анексували півострів Крим, влаштувавши там псевдореферендум. Після цього Путін оголосив український півострів нібито російською територією. Цього абсурду не визнала жодна цивілізована держава – тільки російські сателіти.

У 2022 році росіяни знову повторили сценарій з псевдореферендумами, аби закріпити бодай якийсь результат проваленої спроби захоплення України. Наприкінці вересня у Кремлі відбулося незаконне проголошення Запорізької, Донецької, Луганської та Херсонської областей частинами Росії. Однак так само як і в ситуації з Кримом, цивілізований світ не визнає цих спроб анексії.