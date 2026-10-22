Об этом глава государства рассказал в ходе интервью.
Что рассказал Зеленский о лжи Путина?
Европейские партнеры на тот момент располагали меньшим объемом разведывательных данных, чем Соединенные Штаты. Именно поэтому они пытались вести прямой диалог с Кремлем, чтобы оценить реальные риски военной эскалации.
"За день до вторжения европейцы, которые знали меньше, чем американцы, разговаривали с Путиным. Путин пообещал им, что вторжения не будет", – отметил Зеленский.
По его словам, российское руководство четко осознавало свои планы и сознательно вводило международное сообщество в заблуждение.
Он солгал им всем. Он знал, что будет вторжение. Он знал все,
– подчеркнул президент.
Возможно ли мирное соглашение?
Владимир Путин продвигает идею трехсторонней встречи с Дональдом Трампом и Си Цзиньпином, где обсудят завершение войны без Украины. В то же время США рассматривают экономические уступки России, несмотря на ее атаки на украинские города и энергетику.
Помощник Путина Юрий Ушаков заявил, что решить все вопросы по войне за несколько часов переговоров невозможно. Со своей стороны Владимир Зеленский во время интервью для Fox News подтвердил готовность к мирному соглашению с фиксацией нынешней линии фронта. При таком сценарии Украина сохранила бы контроль не менее 75% своей территории.