Об этом глава государства рассказал в ходе интервью.

Что рассказал Зеленский о лжи Путина?

Европейские партнеры на тот момент располагали меньшим объемом разведывательных данных, чем Соединенные Штаты. Именно поэтому они пытались вести прямой диалог с Кремлем, чтобы оценить реальные риски военной эскалации.

"За день до вторжения европейцы, которые знали меньше, чем американцы, разговаривали с Путиным. Путин пообещал им, что вторжения не будет", – отметил Зеленский.

По его словам, российское руководство четко осознавало свои планы и сознательно вводило международное сообщество в заблуждение.

Он солгал им всем. Он знал, что будет вторжение. Он знал все,

– подчеркнул президент.

Возможно ли мирное соглашение?

Владимир Путин продвигает идею трехсторонней встречи с Дональдом Трампом и Си Цзиньпином, где обсудят завершение войны без Украины. В то же время США рассматривают экономические уступки России, несмотря на ее атаки на украинские города и энергетику.

Помощник Путина Юрий Ушаков заявил, что решить все вопросы по войне за несколько часов переговоров невозможно. Со своей стороны Владимир Зеленский во время интервью для Fox News подтвердил готовность к мирному соглашению с фиксацией нынешней линии фронта. При таком сценарии Украина сохранила бы контроль не менее 75% своей территории.