Про це глава держави розповів під час інтерв'ю.

Що розповів Зеленський про брехню Путіна?

Європейські партнери на той момент мали менше розвідувальних даних, ніж Сполучені Штати. Саме тому вони намагалися вести прямий діалог із Кремлем, аби оцінити реальні ризики військової ескалації.

"За день до вторгнення європейці, які знали менше за американців, розмовляли з Путіним. Путін пообіцяв їм, що вторгнення не буде", – зазначив Зеленський.

За його словами, російське керівництво чітко усвідомлювало власні плани та свідомо вводило міжнародну спільноту в оману.

Він збрехав їм усім. Він знав, що буде вторгнення. Він знав усе,

– підкреслив президент.

Чи можлива мирна угода?

Володимир Путін просуває ідею тристоронньої зустрічі з Дональдом Трампом і Сі Цзіньпіном, де можуть обговорити завершення війни без України. Водночас США розглядають економічні поступки Росії, попри її атаки на українські міста й енергетику.

Помічник Путіна Юрій Ушаков заявив, що вирішити всі питання щодо війни за кілька годин переговорів неможливо. Зі свого боку, Володимир Зеленський під час інтерв'ю для Fox News підтвердив готовність до мирної угоди з фіксацією нинішньої лінії фронту. За такого сценарію Україна зберегла б контроль щонайменше над 75% своєї території.