На мирных переговорах Россия соврала США относительно Донбасса: Politico указало на важную деталь

О российской пропаганде в отношении ситуации на фронте рассказал командующий ДШВ Олег Апостол в интервью Politico.

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Как и зачем россияне преувеличивают свои достижения на фронте?

Апостол заявил, что многие сообщения Москвы о военных успехах являются пропагандой и не свидетельствуют о реальных территориальных завоеваниях.

По его словам, командиры низшего звена могут предоставлять руководству ложную информацию о ситуации на фронте.

По словам командующего, российские военные иногда отправляют солдат с флагами на отдельные позиции, чтобы снять видео и создать впечатление, будто армия захватила целый район. Однако после съемки украинские военные часто уничтожают таких солдат.

"Российский флаг на определенной позиции не обязательно означает, что эту местность действительно захватили и удерживают", – подчеркнул он.

Politico также напомнило о недавнем заявлении президента Зеленского, касавшемся мирных переговоров в Абу-Даби. По словам политика, во время последнего раунда мирных переговоров с участием США Россия заявила, что захватила половину той части Донбасса, которая до сих пор находится под контролем Украины.

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Зеленский отметил, что Путин действительно верит, что российская армия захватила гораздо больше украинских территорий, чем на самом деле.

В то же время диктатору могут докладывать ложную информацию, а российские переговорщики используют преувеличенные заявления, чтобы повлиять на позицию США.

"Я думаю, что Путин живет в несколько ином информационном пространстве. Это другая реальность. И, конечно, он делится ею с Америкой", – сказал президент.

Россия утверждает, что с начала 2022 года захватила 6500 квадратных километров украинской территории. Однако, по оценке американского Института изучения войны, ее реальный территориальный завоевание составляет всего 73 квадратных километра.

В ISW считают, что такими заявлениями Путин пытается убедить США и других партнеров Украины в том, что победа России якобы неизбежна. Это, по мнению аналитиков, должно заставить союзников оказывать давление на Киев, чтобы тот согласился на капитуляцию.