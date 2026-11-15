На мирних переговорах Росія збрехала США щодо Донбасу: Politico вказало на важливу деталь

Про російську пропаганду щодо ситуації на фронті розповів командувач ДШВ Олег Апостол в інтерв'ю Politico.

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Як і навіщо росіяни перебільшують досягнення на фронті?

Апостол заявив, що багато повідомлень Москви про військові успіхи є пропагандою і не свідчать про реальні територіальні здобутки.

За його словами, командири нижчого рівня можуть надавати керівництву неправдиву інформацію про ситуацію на фронті.

За словами командувача, російські військові іноді відправляють солдатів із прапорами на окремі позиції, щоб зняти відео й створити враження, ніби армія захопила цілий район. Однак після зйомки українські військові часто знищують таких солдатів.

"Російський прапор на певній позиції не обов'язково означає, що цю місцевість справді захопили й утримують", – наголосив він.

Politico також нагадало нещодавну заяву президента Зеленського щодо мирних переговорів в Абу-Дабі. За словами політика, під час останнього раунду мирних переговорів за участю США Росія заявила, що захопила половину тієї частини Донбасу, яка досі перебуває під контролем України.

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Зеленський зазначив, що Путін справді вірить, ніби російська армія захопила значно більше українських територій, ніж насправді.

Водночас диктатору можуть доповідати неправдиву інформацію, а російські переговорники використовують перебільшені заяви, щоб вплинути на позицію США.

"Я думаю, що Путін живе трохи в іншому інформаційному просторі. Це інша реальність. І, звичайно, він ділиться нею з Америкою", – сказав президент.

Росія стверджує, що від початку 2026 року захопила 6500 квадратних кілометрів української території. Однак, за оцінкою американського Інституту вивчення війни, її реальний територіальний здобуток становить лише 73 квадратні кілометри.

В ISW вважають, що такими заявами Путін намагається переконати США та інших партнерів України, що перемога Росії нібито неминуча. Це, на думку аналітиків, має змусити союзників тиснути на Київ, щоб той погодився на капітуляцію.