Российский публицист из Вашингтона Андрей Пионтковский предположил, почему Путин вызвал "на ковер" Лукашенко. Об этом он рассказал во время эксклюзивного стрима на ютубе 24 канала.

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По его словам, кремлевского диктатора интересовали некоторые вопросы:

Многие считают, что они договаривались о том, как создать Сувальский коридор и "прорваться" из Беларуси в Литву. Но это не так, этого не произойдет, считает Пионтковский. Тогда его ждет серьезный отпор.

но главное для Путина – это создание "триединого государства". Уже даже были и безумные попытки привезти Януковича.

"Однако этим действительно он хотел взять "в капкан" Лукашенко, чего тот 30 лет удачно избегал", - считает публицист.

И добавил, что ему известны и другие детали этой встречи двух диктаторов. Эту информацию он получил из двух – трех источников и искренне верит в нее.

Насколько мне известно, Путин сорвался, ему надоело, он выскочил из зала и громко закричал так, чтобы Лукашенко слышал: "кто-то уже объяснит этому г**дону, что он черт отсюда уедет живым",

– сказал Пионтковский.

А после этого переговоры переваливались на несколько часов.

Полностью стрим Цимбалюка с Пионтковским: смотрите видео

Путин встречался с Лукашенко и задел "ядерный вопрос"

Владимир Путин и Александр Лукашенко 25 июня встречались в российском Санкт-Петербурге.

На встрече они говорили, среди прочего, о ядерном оружии для Беларуси. В частности, Владимир Путин пообещал самопровозглашённому президенту Беларуси комплексы "Искандер-М", которые могут запускать как обычные ракеты, так и использовать ядерные боеприпасы.

Российский правозащитник Марк Фейгин рассказал 24 каналу, что считает, что это ответ Литве , а также в ее лице Евросоюза и Запада по поводу блокирования транзита санкционных грузов в Калининградскую область.