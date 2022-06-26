Однако это не больше, чем "спектакль". Об этом 24 каналу сказал белорусский оппозиционер и эксминистр культуры Беларуси Павел Латушко. Более того, он считает, что оружие уже передали.

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Сообщник Путина

Более того, Лукашенко с помощью пропаганды в белорусском обществе постоянно пытается создать образ врага в лице Украины или Польши.

Кроме этого, как считает оппозиционер, по поводу субъектности самого Лукашенко – он сообщник Путина и поддерживает его в войне против Украины. И делает это не потому, что ему "зажали пальцы в дверях" или у него вроде бы нет выхода. Он делает это добровольно.

Лукашенко и Путин действуют сообща. Он сам так думает о своем месте в мире. Лукашенко сам этого желает. Ему нужно ядерное оружие, чтобы реализовать свою мечту стать мировым лидером,

– считает Латушко.

Поэтому, добавил он, если бы в отношении него было в десятки раз меньше санкций и была возможность коммуникировать с Западом, он все равно делал бы то, что делает сейчас – формирует военные группировки, предоставляет территорию России для запуска ракет и так далее.

Роль Беларуси в войне против Украины

Путин уже давно использует территорию Беларуси, чтобы запускать оттуда свои ракеты по территории Украины. Так, в ночь на 25 июня по территории Украины нанесли массовые ракетные обстрелы. В общей сложности враг выпустил 48 ракет. Часть из них была запущена из самолетов стратегической авиации с территории сателлита России – Беларуси. Атаковали снаряды Житомирской области. В результате ракетных обстрелов погиб один украинский военный .

В Главном управлении разведки Украины сообщили, что в Беларуси до сих пор находится около 1,5 тысячи российских бойцов.

Также на территории Беларуси есть российская техника. А в Питере Путин заявил, что Россия в ближайшие несколько месяцев предоставит Беларуси ракетно-тактические комплексы "Искандер-М".

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