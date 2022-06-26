Однак це не більше, ніж "вистава". Про це 24 каналу сказав білоруський опозиціонер та ексміністр культури Білорусі Павло Латушко. Ба більше, він вважає, що зброю уже передали.

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Спільник Путіна

Ба більше, Лукашенко за допомогою пропаганди у білоруському суспільстві постійно намагається створити образ ворога у обличчі України чи Польщі абощо.

Крім цього, як вважає опозиціонер, щодо суб'єктності самого Лукашенка – він спільник Путіна та підтримує його у війні проти України. І робить це не тому, що йому "затисли пальці у дверях" чи у нього нібито немає виходу. Він робить це добровільно.

Лукашенко та Путін діють спільно. Він сам так думає про своє місце у світі. Лукашенко сам цього хоче. Йому потрібна ядерна зброя, щоб реалізувати свою мрію стати світовим лідером,

– вважає Латушко.

Тож, додав він, якби щодо нього було в десятки разів менше санкцій й була можливість комунікувати із Заходом, він однаково б робив те, що робить зараз – формує військові угрупування, надає територію Росії для запуску ракет і так далі.

Роль Білорусі у війни проти України

Путін вже давно використовує територію Білорусі, щоб запусктаи звідти свої ракети по території України. Так, у ніч проти 25 червня по території України завдали масових ракетних обстрілів. Загалом ворог випустив 48 ракет. Частина з них запустили з літаків стратегічної авіації з території сателіта Росії – Білорусі. Атакували снаряди Житомирську область. Унаслідок ракетного обстрілу загинув один український військовий.

У Головному управлінні розвідки України повідомили, що у Білорусі досі перебуває приблизно 1,5 тисячі російських бійців.

Також на території Білорусі є російська техніка. А у Пітері Путін заявив, що Росія впродовж найближчих кількох місяців надасть Білорусі ракетно-тактичні комплекси "Іскандер-М".

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