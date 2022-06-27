Російський публіцист із Вашингтона Андрій Піонтковський припустив, чому Путін викликав "на килим" Лукашенка. Про це він розповів під час ексклюзивного стріму на ютубі 24 каналу.

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За його словами, кремлівського диктатора цікавили деякі питання:

багато хто вважає, що вони домовлялися про те, як створити Сувальський коридор й "прорватися" з Білорусі в Литву. Але це не так, цього не станеться, вважає Піонтковський. Тоді його чекає серйозна відсіч.

але головне для Путіна – це створення "триєдиної держави". Вже навіть були божевільні спроби привезти Януковича.

"Однак цим насправді він хотів взяти "у капкан" Лукашенка, чого той 30 років вдало уникав", – вважає публіцист.

І додав, що йому відомі й інші деталі цієї зустрічі двох диктаторів. Відповідну інформацію він отримав із двох – трьох джерел і щиро вірить у неї.

Наскільки мені відомо, Путін зірвався, йому набридло, він вискочив із залу і голосно закричав так, щоб Лукашенко чув: "хтось вже пояснить цьому г**дону, що він дідька лисого звідси поїде живим",

– сказав Піонтковський.

Після цього перемовини перевались на декілька годин.

Повністю стрім Цимбалюка з Піонтковським: дивіться відео

Путін зустрічався з Лукашенком й зачепив "ядерне питання"

Володимир Путін та Олександр Лукашенко 25 червня зустрічались у російському Санкт-Петербурзі.

На зустрічі вони говорили серед іншого про ядерну зброю для Білорусі. Зокрема, Володимир Путін пообіцяв самопроголошеному президенту Білорусі комплекси "Іскандер-М", які можуть запускати як звичайні ракети, так і використовувати ядерні боєприпаси.

Російський правозахисник Марк Фейгін розповів 24 каналу, що вважає, що це відповідь Литві, а також в її лиці Євросоюзу й Заходу щодо блокування транзиту санкційних вантажів до Калінінградської області.