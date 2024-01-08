Агрессору нужны такие, как вагнеровцы

Уже 3 января 2024 года в состав Росгвардии вошел батальон "Восток" из так называемой "ДНР", который имел относительную военную самостоятельность. Сейчас проходят мероприятия по добавлению в состав Росгвардии другой части квазиреспублики – группы "Каскад".

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Можно сказать, что Росгвардия усиливает свои возможности благодаря боевикам, активно участвовавшим в войне против Украины. Это при том, что в июле 2023 года Госдума приняла закон, что Росгвардия может использовать тяжелое вооружение.

Это означает, что Владимир Путин учел свои ошибки, допущенные в ситуации с ЧВК "Вагнера".

Следует напомнить, что вагнеровцы создавались прежде всего для того, чтобы представлять интересы России в Африканских странах. Они должны были под видом ЧВК помогать близким к Кремлю режимам и одновременно грабить Африку, создавая возможности для обогащения самих вагнеровцев, Путина и Центробанка, который увеличивал свой золотой запас именно благодаря деятельности вагнеровцев в Африке.

Однако когда началась война в Украине, Путину понадобилась помощь вагнеровцев на украинском фронте, потому что стало ясно, что боевые части российской армии не могут выполнить те задачи, которые перед ними поставил российский президент. Так что вагнеровцы были нужны, потому что имели опыт боевых действий и могли вербовать заключенных.

При этом Путин получил на территории России альтернативную военную группировку, которая только формально подчинялась российскому руководству, а фактически возглавлялась своими руководителями, прежде всего – Евгением Пригожиным. Даже формальной подчиненности главнокомандующему не было – присягу они могли не приносить.

Тогда Путин попытался принять решение о том, что ЧВК "Вагнера" должна стать частью минобороны России, что в конце концов привело к бунту Пригожина. Бунту, который показал, что в государстве с единоличным монархом не может существовать никакая альтернативная военная организация.

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Вместе с этим Путин не мог не заметить, что российская армия не собиралась эффективно противодействовать наступлению вагнеровцев на Москву. Пришлось использовать значительные аппаратные усилия, чтобы убедить Пригожина прекратить это наступление, а затем ликвидировать его.

Путин осознал, что ему нужен не только контроль над вооруженными силами, но и собственная армия, но не частная, а такая, которая будет подчиняться ему как верховному главнокомандующему и станет частью всей силовой инфраструктуры.

Путин ищет защиту, но может нарваться на новую угрозу

Логично, что выбор Путина остановился именно на Росгвардии, которую возглавляет один из самых преданных его соратников – генерал Виктор Золотов. После смерти Путина, возможно, именно Росгвардия будет выбирать, кто станет следующим лидером России и кто будет наследником шовинистического курса.

Именно поэтому решили, что Росгвардия может не только охранять порядок в городах России, но и может действовать как настоящая армия и пользоваться тяжелой техникой. Золотов давно был поклонником такого преобразования своих отрядов.

Сейчас ликвидируют не только ЧВК "Вагнера", но и военные образования, которые Кремль создал после 2014 года на оккупированных территориях Украины. Теперь они будут подчиняться не армии, то есть Сергею Шойгу, а Росгвардии и Виктору Золотову. Большая часть вагнеровцев теперь сражается не в вооруженных силах России, а в Росгвардии.

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Это может привести к серьезному конфликту российских силовиков в будущем. Давайте посмотрим, сколько есть желающих возглавить внутренние процессы в России и сколько армии появляется в России: вооруженные силы, Росгвардия, ФСБ, ГРУ, МЧС. Борьба за власть, если путинское окружение после его смерти быстро не выберет нового сильного руководителя, может превратиться в борьбу военных. Но это вопрос не ближайшего времени.

Сейчас мы можем лишь констатировать, что Путин должен сформировать свою армию, которая защитит его при любом развитии событий в России, а также в случае какого-либо народного восстания. Тогда российский президент сможет уверенно управлять страной вплоть до своей физической смерти. Вот только эта смерть может произойти быстрее, чем нам кажется, потому что такое количество силовиков у трона создает реальные возможности для мятежа.