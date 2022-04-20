Как сорвать план кафиров в Херсоне

Что такое "референдум" в русской Федерации? Я, если честно, думаю, этим ребятам не нужно тратить бумагу на это. Потому что "фикс" вы можете объявить и так. Но боюсь, что некоторые спешат.

Достойно внимания Кремль сейчас готовит почву для массовой мобилизации

Никто Херсон под российской оккупацией не оставит. Война будет продолжаться до тех пор, пока эти ублюдки не выпрут оттуда. Поэтому, если есть возможность, оттуда надо выезжать. Касается это, в первую очередь, мужчин. Почему?

Вариант Бучи не исключается. Действуют они (русские захватчики – 24 канала) всегда одинаково. И самое главное, что они могут совершить то же военное преступление, что и в оккупированном Донецке и Луганске: насильственная мобилизация, одевают в российскую военную форму – и вперед на украинские окопы. Поэтому оптимальный вариант – этого избежать.

А если вам уже дали автомат (хотя, они даже автоматы не дают) – надо мочить вот этих гадов (оккупантов – 24 канал). Воевать против своей страны – это глупо и закончится так же, как и для российских захватчиков. Так что ситуация сложная.

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Рецепт один – выбивать врагов

Но по части "референдумов" – не используйте это слово. Где Россия и право народа на выбор? Спросите у россиян. У них два выбора: любить Путина и обожать. И вот между этими двумя кланами идет страшная борьба. Поэтому все эти попытки что-то провозгласить там, "хенере" – знаете, в чем здесь момент?

Если российские орки решат сразу признать это псевдообразование как независимое государство, это приведет к интересным последствиям. А последствия, конечно, будут. Это называется, что Путин сожжет для России пути отступления. Ну, а для нас это значит – вести войну к последнему россиянину, пришедшему с оружием в руках в Украину. Всё очень просто. Они едут в Украину, а попадают в Украину.

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