Як зірвати план окупантів у Херсоні

Що таке "референдум" у Російській Федерації? Я, якщо чесно, гадаю, цим хлопцям не треба витрачати папір на це. Тому що "фіксу" ви можете оголосити і так. Але боюся, що дехто поспішає.

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Ніхто Херсон під російською окупацією не залишить. Війна триватиме доти, доки цих виродків не випруть звідти. Тому якщо є можливість, звідти треба виїжджати. Стосується це, насамперед, до речі, чоловіків. Чому?

Варіант Бучі не відкидається. Діють вони (російські загарбники – 24 канал) завжди однаково. І найголовніше, що вони ж можуть вчинити той самий військовий злочин, що й в окупованому Донецьку та Луганську: насильницька мобілізація, одягають у російську військову форму – і вперед на українські окопи. Тому оптимальний варіант – цього уникнути.

А якщо вам вже дали автомат (хоча, вони ж навіть автомати не дають) – треба м*чити ось цих гадів (окупантів – 24 канал). Воювати проти своєї країни – це безглуздо і закінчиться так само, як і для російських загарбників. Тож ситуація складна.

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Рецепт один – вибивати ворогів

Але у частині "референдумів" – не використовуйте це слово. Де Росія та право народу на вибір? Запитайте у росіян. Вони мають два вибори: любити Путіна і обожнювати. І ось між цими двома кланами точиться страшна боротьба. Тому всі ці спроби щось проголосити там, "хенере" – знаєте, в чому тут момент?

Якщо російські орки вирішать одразу визнати це псевдоутворення як незалежну державу, то це призведе до цікавих наслідків. А наслідки, звісно ж, будуть. Це називається, що Путін спалить для Росії шляхи відступу. Ну, а для нас це означає таке – вести війну до останнього росіянина, котрий прийшов зі зброєю в руках в Україну. Все дуже просто. Вони їдуть в Україну, а потрапляють до України.

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