После встречи с Виткоффом и Кушнером: Путин оперативно созвал Совбез

Об этом сообщили в Кремле.

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Что обсудили представители страны-террористки

Ключевой темой оперативного совещания стали результаты трехсторонних переговоров в Объединенных Арабских Эмиратах по поводу войны против Украины.

С первым докладом перед участниками заседания выступил глава российской делегации Владимир Мединский.

В список экспертов Совета безопасности по переговорному процессу в Абу-Даби также включили министра энергетики Цивилева.

Я попросил подойти коллег, которые ездили в ОАЭ и вели переговоры с украинской делегацией. Я попросил их подойти, поделиться своими впечатлениями, наблюдениями и результатами, как они видят ту работу, которую провели в Абу-Даби– заявил Владимир Путин в ходе заседания.

Напомним, что 12 ноября Владимир Путин провел встречу с американскими посланниками в Кремле. По ее итогам Джаред Кушнер объявил о новых переговорах между Украиной, Россией и США уже на следующей неделе с участием европейских представителей.

Между тем в Дублине началась встреча американцев с украинским президентом.