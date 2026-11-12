Після зустрічі з Віткоффом і Кушнером: Путін оперативно зібрав Радбез

Про це повідомили у Кремлі.

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Що обговорили представники країни-терористки

Ключовою темою оперативної наради стали результати тристоронніх переговорів в Об'єднаних Арабських Еміратах щодо війни проти України.

З першою доповіддю перед учасниками засідання виступив глава російської делегації Володимир Мединський.

До списку експертів Ради безпеки щодо переговорного процесу в Абу-Дабі також включили міністра енергетики Цивільова.

Я попросив колег підійти, які їздили в ОАЕ і вели переговори з українською делегацією. Я попросив їх підійти, поділитися своїми враженнями, спостереженнями та результатами, як вони бачать ту роботу, яку провели в Абу-Дабі– заявив Володимир Путін під час засідання.

Нагадаємо, що 12 листопада Володимир Путін провів зустріч з американськими посланцями в Кремлі. За її результатами Джаред Кушнер оголосив про нові перемовини України, Росії та США уже наступного тижня за участю європейських представників.

Тим часом у Дубліні розпочалася зустріч американців з українським президентом.