Политтехнолог Михаил Шейтельман рассказал 24 Каналу, что, по его мнению, в российской политике не произошло никаких изменений относительно позиции к Украине. Кроме того, Кремль не скрывает, что до конца 2025 года стремится захватить 4 украинские области.

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Заседание Совбеза в России

Михаил Шейтельман отметил, что министр обороны России пообещал кремлевскому диктатору захватить Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую области Украины, но оккупанты очень далеки от реализации этой цели.

Чтобы выполнить этот план, российская армия должна захватить 30 тысяч квадратных километров. С начала 2025 года им удалось захватить примерно тысячу квадратных километров,

– подчеркнул он.

Враг также имеет целью создать так называемую зону безопасности вдоль границы между Россией и Украиной в Харьковской и Сумской областях. Политтехнолог подчеркнул, что россияне далеки от этого.

Интересно. Политолог Тарас Загородний отметил, что Кремль может использовать заседание Совбеза для того, чтобы продемонстрировать активность и "ответ" на украинскую операцию "Паутина". Среди возможных тем – реакция на потерю стратегических бомбардировщиков, новые угрозы Украине, сотрудничество с КНДР и даже возможное присоединение новых территорий.

Важным также является тот факт, что Украина контролирует часть российских территорий в Белгородской и Курской областях.

По мнению Шейтельмана, Путин созывает большое заседание Совбеза, чтобы поговорить о ходе военной кампании, ведь россияне не каждый день имеют успехи на фронте, как бы того хотелось кремлевскому диктатору.