Виявляється, Путін просто дуже боїться, що Росії тоді доведеться із НАТО воювати за Крим. Боїться, що НАТО нас озброїть і ми прийдемо озброєними забирати своє.

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Тобто Путіну не було дивним, коли Крим відбирали в України його озброєні до зубів "зелені чоловічки". На їхньому фоні наші тодішні армійці виглядали, м'яко кажучи, бідно. Тепер Путіна обурює, він вважає неприпустимим, якщо відвойовувати Крим візьмуться вже навчені і озброєні за стандартами НАТО українці.

Реакція боягуза

Погодьтеся, це навіть вже не якісь там подвійні стандарти. Це реально реакція боягуза, який точно знає, що неправий. Він знає, що буде покараним за свій злочин, але щоб це покарання відтермінувати – вдається наперед навіть до відчайдушних кроків.

Саме таким кроком для Путіна, щоб не отримати собі покарання за відібраний Крим, і є нове повномасштабне вторгнення в Україну.

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Чого боїться Путін

На нього він наважиться, щоб силою не пустити нас в НАТО, зірвати наше майбутнє посилення і природне бажання повернути вкрадене – український Крим та Донбас.

Саме цього боїться Путін – посилення України, саме цьому він прагне запобігти в той чи інший спосіб. Він саме через це і готовий із нами воювати – просто зараз готовий воювати, допоки ми ще не такі сильні, якими станемо з НАТО.

Ось це справжня причина, чому Путін готовий піти на нас війною – щоб завадити нам стати сильнішими. Він нас боїться.

Невдача Кремля

Нагадаю, що блок НАТО і Сполучені Штати відповіли категоричною відмовою Кремлю на ультиматум про нерозширення Північноатлантичного Альянсу. Зокрема, в питанні не брати до себе Україну й відвести солдатів та озброєння НАТО від російських кордонів так далеко, як це було у 1997 році.

Ба більше, Джо Байден не те що відмовив Путіну, він сьогодні навпаки погодив передислокацію додаткових військ НАТО ще ближче до російських кордонів.

Щонайменше 2 тисячі американських вояків попрямують тепер в Польщу. Ще кілька тисяч – до південно-східних країн НАТО (тієї таки Румунії). Це буде, погодьтеся, вкрай демонстративним жестом від американців в бік путінської Росії. Кращим за тисячу слів.

Обратите внимание Сам Путин "подсказывает", – интервью Чалого о вступлении Украины в НАТО и планах Кремля

Ще кращий жест був в бік путінської Росії від самої Польщі. Ще напередодні я щиро тішився, що вони нам передадуть свої переносні зенітно-ракетні комплекси "Грім", які зроблені на базі радянських ПЗРК "Ігла". Я всіх запевняв, що нічого страшного, що не надто новітня зброя – нам така вкрай потрібна.

Зброя від Польщі

Тут з'ясувалося, що інформація про зброю від Польщі була неповною, адже дають нам сусіди-союзники трохи інше – "Перун". Це вже наступне і сучасне покоління ПЗРК, які мають голівку самонаведення.

Вони здатні навіть безпілотники самостійно вицілювати. Відповідно, реально не напасуться тепер росіяни своїх безпілотників, зважаючи, що вони ж значно дорожчі, аніж постріл із ПЗРК. Тим паче якщо постріл цей нам дістався від союзників безкоштовно.

Я справді тішуся, що наші союзники реально про нас не забувають. Вони допомагають не просто словами, "глибоким занепокоєнням" і медикаментами та шоломами ( хоча й цього треба), але й реальною зброєю.