В России назрел дерибан власти
Понятно, что если бы это и дальше реализовывалось, позиции спецслужбистов ФСБ, тех людей, которые благодаря становлению Путина в политике, не только закрепились бы на собственных должностях, но и зарабатывали миллионы и миллиарды долларов, – на них все это сегодня влияет.
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Думаю, что определенная борьба в верхушке ФСБ и того же Патрушева (секретарь совета безопасности России – 24 канал), к примеру, все-таки происходит. Однако мы должны понять, что Путин жив. Он это так же видит и не симпатизирует ни одной из сторон. В этой ситуации наиболее уязвим сам Путин. Сегодня Путин стал проблемой для верхушки ФСБ.
Вскоре Путин может стать для РФ прошлым, и ее будет ждать "тектонический разлом" / Фото Getty Images
"Империя" Путина трещит по швам
Российский вождь мешает им реализовывать свое стремление к власти. Это выглядит логично, учитывая, что президент России ведет себя нерационально.
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Не исключаю, что сегодня заинтересованные люди в Москве посылают Западу сигналы о том, что тамошняя власть не является монолитной. Внутри российских властей пролегла трещина, которая только углубляется с каждым днем войны против Украины. И в конечном итоге может привести к тектоническим смещениям.
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