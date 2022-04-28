Об этом заявил политолог Дмитрий Орешкин в эфире 24 канала.

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"Это человек, который не желает проигрывать и соответственно хочет повышать ставки до произвола. Мы уже обсуждаем возможность ядерной войны, как нечто вполне возможное", – рассказал политолог.

Обратите внимание! Министр иностранных дел России Сергей Лавров 25 апреля заявил о реальности риска ядерной войны. Однако украинская разведка и иностранные партнеры не видят признаков того, что Россия может применить ее против Украины.

По словам Орешкина, сейчас в России "патриотически настроенная" часть общества критикует Путина за то, что он слабак и не может гарантировать победу в войне.

Этих людей не волнует, что он отправляет своих и чужих в мясорубку и совершил ужасное преступление, развязав войну. Им просто не нравится, что Путин якобы недостаточно жестко воюет.

Путин, как социальное явление, с каждой неделей, показывает, что он проигрывает, становится все более опасным. Другой вопрос, что это всеобщие размышления, а вот конкретные данные о том, готовится ли к использованию ядерное оружие, могут сообщить только военные разведчики. Дмитрий Орешкин Политолог

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