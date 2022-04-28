Про це заявив політолог Дмитро Орєшкін в ефірі 24 каналу.
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"Це людина, яка не бажає програвати й відповідно хоче підвищувати ставки до свавілля. Ми вже обговорюємо можливість ядерної війни, як дещо цілком можливе", – розповів політолог.
За словами Орєшкіна, зараз у Росії "патріотично налаштована" частина суспільства критикує Путіна за те, що він слабак та не може гарантувати перемогу у війні.
Цих людей не хвилює, що він відправляє своїх і чужих у "м'ясорубку" та зробив жахливий злочин, розв'язавши війну. Їм просто не подобається, що Путін нібито недостатньо жорстко воює.
Путін, як соціальне явище, з кожним тижнем, який показує, що він програє, стає щоразу небезпечнішим. Інше питання, що це загальні роздумування, а от конкретні дані про те, чи готується до використання ядерна зброя, можуть повідомити тільки воєнні розвідники.
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