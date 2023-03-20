Странное поведение диктатора, а скорее его конечностей видно на опубликованных пропагандистами кадрами. Об этом сообщает 24 Канал.

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Путин не дружит с собственными ногами

Пропагандисты из кремлевских изданий любят удивлять нас интересным контентом, который они забывают вырезать. К примеру, самого Путина снимали крупным планом, когда он говорил. Когда же слова диктатора на китайском озвучивал переводчик, Путина показали, скажем так "во всей красе". Такое впечатление, будто его ноги живут своей жизнью – их не то корчит, не то крутит, не то диктатор просто так волнуется.

Интересно, что левой рукой Путин крепко ухватывается за кресло. Это или он так волнуется, или здоровье диктатора действительно подводит. Или и то, и другое.

А еще диктатор кусал себе губы и смотрел в пол, пока Си Цзиньпин смотрел на него, а переводчик озвучивал слова Путина на китайском.

Странное поведение Путина на встрече с Си: смотрите видео

Визит Си Цзиньпина в Россию

20 марта лидер Китая Си Цзиньпин прибыл в Москву с трехдневным визитом. Накануне в Москве появились билборды-поздравления на китайском языке, а диктатор Путин написал целую статью о российско-китайских отношениях и угрозах "коллективного Запада".

Спикер МИД Украины Олег Николенко заверил, что наша страна пристально следит за этим визитом. В частности, Украина надеется, что лидер КНР использует свое влияние для того, чтобы Россия прекратила преступную войну.

Кроме того, возможно, что после визита в Москву Си Цзиньпин проведет телефонный разговор с Владимиром Зеленским, что станет первым контактом лидеров Китая и Украины с начала полномасштабного российского вторжения.