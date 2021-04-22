Владимир Путин еще в середине 90-х годов был неприметным помощником мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака. Впоследствии действующий президент России стал его заместителем.

По словам российского журналиста Николая Андрущенко, в то время к Путину относились очень презрительно. Тогда он имел прозвище "моль".

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Как развивалась карьера Путина

Через несколько лет Путин возглавил администрацию президента России. Затем он стал главой Федеральной службы безопасности, а впоследствии – главой правительства.

Однако уже в последний день 1999 года он получил "новогодний подарок" от Бориса Ельцина, который подписал указ о возложении обязанностей президента России на Путина.



Ельцин передал Путину президентский знак / Фото Администрации президента России

Уже через пол года россияне проголосовали за Путина на президентских выборах и он официально "сел на трон".

Путин сменил олигархические кланы

Российский президент начал работу по взятию под свой контроль добычу природных ресурсов в России и ведущие независимые СМИ. Во время его первого президентского срока Россия получила новое поколение олигархов.

Ими стали бывшие коллеги и друзья Путина: Геннадий Тимченко, братья Борис и Аркадий Ротенберги, Алексей Миллер, Юрий Ковальчук, Игорь Сечин.

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Все они часто попадают в списки миллиардеров журнала "Форбс". Однако за это исправно платят Путину верностью.

Например, Аркадий Ротенберг построил для российского президента дворец под Геленджиком, а Юрий Ковальчук обеспечивает пропаганду в медиа.

Какими были следующие шаги Путина

Сделав ручными олигархические кланы в России и прибрав к рукам все рычаги власти, Путин пошел в наступление на политическую оппозицию. Часть российских оппозиционеров, как Владимир Кара-Мурза и Гарри Каспаров, успели сбежать за границу от преследований. Другие – нет.

Например, громким делом было убийство одного из главных лидеров российской оппозиции режиму Путина Бориса Немцова в 2015 году.



Борис Немцов и Владимир Путин / Фото Администрации президента России

Однако на руках Путина не только его кровь и других критиков режима. Российский президент готов наступать и на соседние народы.

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Война России против Украины

Коварство – одна из главных черт главы Кремля. Он часто действует так, чтобы добиться своей цели. Это касается и убийства критиков, и нападения на соседей.

В 2014 году Путин развязал войну против украинского государства. С начала вторжения российских войск глава Кремля опровергал любую причастность россиян к событиям в оккупированном Крыму и на Донбассе. Однако уже в 2015 году версия Путина на этот счет изменилась.

Ситуация развернулась таким образом в Украине, что мы были вынуждены начать работу по возвращению Крыма в состав России,

– заявлял российский президент.

Санкции Запада против России

Оккупация Крыма позволила Путину поднять собственные рейтинги в России, которые начали стремительно падать после подавления демократических сил и громких коррупционных скандалов.

Однако эйфория от ограбления Украины длилась недолго. Санкции Запада заставили Кремль затянуть пояса, ведь доходы россиян начали сокращаться.

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На протяжении последних 7 лет российская экономика находится в стагнации, а деньги из Резервного национального фонда России быстро тают.

Изменения в Конституции ради президентства

В "путинской" России хорошо живет лишь узкий круг приближенных к Кремлю богачей и чиновников. В то же время, простым россиянам продолжают закручивать гайки.

Депутаты Путина приняли законы, которые предусматривают наказание за оскорбление чиновника, а за предпочтение такой записи оппозиционного политика в соцсетях, можно получить срок в тюрьме. Акции протеста в России тоже под запретом.



Владимир Путин / Фото Getty Images

В то же время, у самого Путина нет никаких ограничений, поэтому он и не подбирает методов для реализации собственных прихотей. В 2020 году он решил переписать Конституцию под собственные нужды.

Тогда ему "обнулили" президентские сроки и разрешили снова баллотироваться на пост президента. Поэтому Путин получил возможность остаться на своем "троне" в Кремле до 2036 года.