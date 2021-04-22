Володимир Путін ще в середині 90-х років був непримітним помічником мера Санкт-Петербурга Анатолія Собчака. Згодом чинний президент Росії став його заступником.

За словами російського журналіста Миколи Андрущенка, в той час до Путіна ставились дуже презирливо. Тоді він мав прізвисько "Міль".

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Як розвивалася кар'єра Путіна

Через кілька років Путін очолив адміністрацію президента Росії. Потім він став главою Федеральної служби безпеки, а згодом – очільником уряду.

Однак вже в останній день 1999 року він отримав "новорічний подарунок" від Бориса Єльцина, який підписав указ про покладання обов'язків президента Росії на Путіна.



Єльцин передав Путіну Президентський знак / Фото Адміністрації президента Росії

Вже через пів року росіяни проголосували за Путіна на президентських виборах і він офіційно "сів на трон".

Путін змінив олігархічні клани

Російський президент почав роботу із взяття під власний контроль видобуток природних ресурсів в Росії та провідні незалежні ЗМІ. Під час його першого президентського терміна Росія отримала нове покоління олігархів.

Ними стали колишні колеги й друзі Путіна: Геннадій Тимченко, брати Борис та Аркадій Ротенберги, Олексій Міллер, Юрій Ковальчук, Ігор Сєчін.

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Всі вони часто потрапляють у списки мільярдерів журналу "Форбс". Однак за це справно платять Путіну вірністю.

Наприклад, Аркадій Ротенберг збудував для російського президента палац під Геленджиком, а Юрій Ковальчук забезпечує пропаганду в медіа.

Якими були наступні кроки Путіна

Зробивши ручними олігархічні клани в Росії й прибравши до рук всі важелі влади, Путін пішов у наступ на політичну опозицію. Частина російських опозиціонерів, як Володимир Кара-Мурза та Гаррі Каспаров, встигли втекти за кордон від переслідувань. Інші – ні.

Наприклад, гучною справою було вбивство одного з головних лідерів російської опозиції режиму Путіна Бориса Нємцова у 2015 році.



Борис Нємцов та Володимир Путін / Фото Адміністрації президента Росії

Однак на руках Путіна не лише його кров та інших критиків режиму. Російський президент готовий наступати й на сусідні народи.

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Війна Росії проти України

Підступність – одна з головних рис очільника Кремля. Він часто діє так, аби домогтися своєї мети. Це стосується і вбивства критиків, і нападу на сусідів.

У 2014 році Путін розв'язав війну проти української держави. Від початку вторгнення російських військ очільник Кремля спростовував будь-яку причетність росіян до подій в окупованому Криму та на Донбасі. Однак вже у 2015 році версія Путіна щодо цього змінилася.

Ситуація розгорнулася таким чином в Україні, що ми були змушені почати роботу з повернення Криму до складу Росії,

– заявляв російський президент.

Санкції Заходу проти Росії

Окупація Криму дозволила Путіну підняти власні рейтинги в Росії, які почали стрімко падати після придушення демократичних сил та гучних корупційних скандалів.

Однак ейфорія від пограбування України тривала не довго. Санкції Заходу змусили Кремль затягнути паски, адже доходи росіян почали скорочуватися.

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Впродовж останніх 7 років російська економіка перебуває в стагнації, а гроші з Резервного національного фонду Росії швидко тануть.

Зміни до Конституції заради президентства

У "путінській" Росії добре живе лише вузьке коло наближених до Кремля багатіїв і чиновників. Водночас простим росіянам продовжують закручувати гайки.

Депутати Путіна ухвалили закони, які передбачають покарання за образу чиновника, а за вподобання допису опозиційного політика в соцмережах можна отримати термін у в'язниці. Акції протесту в Росії теж під забороною.



Володимир Путін / Фото Getty Images

Водночас у самого Путіна немає жодних обмежень, тому він і не добирає методів для реалізації власних забаганок. У 2020 році він вирішив переписати Конституцію країни під власні потреби.

Тоді йому "обнулили" президентські терміни й дозволили знову балотуватися на пост президента. Відтак Путін отримав можливість залишитися на своєму "троні" у Кремлі до 2036 року.