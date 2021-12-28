Об этом в эфире 24 канала рассказал российский публицист Андрей Пионтковский. Он предположил, что подготовка Джо Байдена к переговорам может не дать необходимых результатов.

Обратите внимание Россия будет торговаться проблемами, – политолог о новых переговорах Байдена и Путина

Путин организационный раунд, – Пионтковский

Публицист подчеркнул, что ждать хорошего от встречи президентов России и США не стоит.

Могу поспорить, что Путин одержит тактическую победу на этой встрече.

Андрей Пионтковский

Русский публицист

По словам Пионтковского, вероятную победу Путин может не закрепить, поскольку Байдену не удастся "продать" свои договоренности в Вашингтоне не только Конгресса, где никакие договоры не будут ратифицированы, но и политикума в целом.

"Организационный раунд по размещению сил на переговорах Путин снова тактически выиграл", – считает Андрей Пионтковский.

Пионтковский о переговорах Байдена и Путина: смотрите видео

Встреча Байдена и Путина: коротко

  • Президент США Джо Байден 16 декабря анонсировал новые переговоры с главой Кремля Владимиром Путиным. Когда именно состоятся переговоры на самом высоком уровне пока неизвестно.
  • Фактически переговоры России и США будут трехсторонними – интересы Киева будет представлять Вашингтон.
  • Кроме того, в Белом доме заявили, что США готовы провести встречу с Россией по "гарантиям безопасности" в январе 2022 года.
  • Президент России отмечал, что американские партнеры "говорили о переговорах в начале 2022 года в Женеве" на тему безопасности. Однако в отношении Женевы информацию не подтвердили.