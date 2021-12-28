Про це в ефірі 24 каналу розповів російський публіцист Андрій Піонтковський. Він припустив, що підготовка Джо Байдена до премовин може не дати необхідних результатів.
Зверніть увагу Росія торгуватиметься проблемами, – політолог про нові переговори Байдена і Путіна
Путін організаційний раунд, – Піонтковський
Публіцист наголосив, що чекати хорошого від зустрічі президентів Росії та США не варто.
Можу посперечатись, що Путін отримає тактичну перемогу на цій зустрічі.
За словами Піонтковського, ймовірну перемогу Путін може не закріпити, оскільки Байдену не вдасться "продати" свої домовленості у Вашингтоні не тільки Конгресу, де жодні договори не будуть ратифіковані, але й політикуму в цілому.
"Організаційний раунд щодо розміщення сил на перемовинах Путін знову тактично виграв", – вважає Андрій Піонтковський.
Піонтковський про перемовини Байдена та Путіна: дивіться відео
Зустріч Байдена та Путіна: коротко
- Президент США Джо Байден 16 грудня анонсував нові переговори з очільником Кремля Володимиром Путіним. Коли саме відбудуться перемовини на найвищому рівні поки невідомо.
- Фактично перемовини Росії та США будуть тристоронніми – інтереси Києва представлятиме Вашингтон.
- Крім того, у Білому домі заявили, що США готові провести зустріч з Росією щодо "гарантій безпеки" в січні 2022 року.
- Президент Росії зазначав, що американські партнери "говорили про перемовини на початку 2022 року в Женеві" на тему безпеки. Однак щодо Женеви інформацію не підтвердили.