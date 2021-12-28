Про це в ефірі 24 каналу розповів російський публіцист Андрій Піонтковський. Він припустив, що підготовка Джо Байдена до премовин може не дати необхідних результатів.

Зверніть увагу Росія торгуватиметься проблемами, – політолог про нові переговори Байдена і Путіна

Путін організаційний раунд, – Піонтковський

Публіцист наголосив, що чекати хорошого від зустрічі президентів Росії та США не варто.

Можу посперечатись, що Путін отримає тактичну перемогу на цій зустрічі. Андрій Піонтковський Російський публіцист

За словами Піонтковського, ймовірну перемогу Путін може не закріпити, оскільки Байдену не вдасться "продати" свої домовленості у Вашингтоні не тільки Конгресу, де жодні договори не будуть ратифіковані, але й політикуму в цілому.

"Організаційний раунд щодо розміщення сил на перемовинах Путін знову тактично виграв", – вважає Андрій Піонтковський.

Піонтковський про перемовини Байдена та Путіна: дивіться відео

Зустріч Байдена та Путіна: коротко