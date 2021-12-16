Про необхідність проведення ще однієї зустрічі з Володимиром Путіним Джо Байден заявив під час зустрічі з журналістами у Вашингтоні.
Зверніть увагу До кінця року: в Путіна підтвердили можливість ще однієї розмови з Байденом
Розмова буде тривалою
Джо Байден підтвердив необхідність проведення ще одних переговорів з Володимиром Путіним. Однак, за його словами, наступного разу вони відрізнятимуться від попередньої.
У нас буде тривала розмова,
– заявив Байден.
Однак дати проведення переговорів президент США не назвав.
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