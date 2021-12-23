Ці деталі ще не узгодили. Про це заявила прессекретарка Білого дому Джен Псакі.

До теми США, очевидно, не погодяться на "гарантії безпеки" від Росії, – Білий дім

У США вважають переговори єдиним шляхом

За словами чиновниці, США згодні на такі дипломатичні контакти з Росією. У Вашингтоні переконані, що перемовини – це єдиний правильний шлях. За словами Псакі, НАТО – це оборонний альянс, а не агресивний.

Факти говорять про те, що єдина агресія, яку ми бачимо на кордоні Росії та України, виходить через нарощування військової сили Росії,

– зазначила речниця.

Чи може зустріч відбутись у Женеві

Президент Росії Володимир Путін зазначав, що Москва бачить готовність Вашингтона розпочати дискусію з теми безпеки.

За словами Путіна, американські партнери говорили про перемовини на початку 2022 року в Женеві. Мовляв, призначили представників з обох сторін.

Однак Псакі не підтвердила інформацію, що переговори можуть відбутись у Женеві.

Гарантії безпеки для Росії: коротко

МЗС Росії опублікували документ, який хочуть підписати з США та НАТО. У ньому мовиться про "гарантії безпеки" для Кремля.

Серед головних вимог Росії – не допускати розширення НАТО на схід. Тобто фактично заборона для України та іншим країнам Східної Європи вступати до Альянсу.

У Білому домі прокоментували відповідь на "гарантії безпеки" для Росії. На умови Кремля Вашингтон, скоріше за все, не погодиться.

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