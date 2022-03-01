"Путин, тебя ждет Гаага": мэр Вильнюса сделал надпись на дороге против российского посольства

Мэр столицы Литвы Вильнюса нарисовал на дороге напротив российского посольства яркий и четкий посыл для президента России. "Путин, Гаага ждет тебя".

Сделал это мэр лично – баллончиком белой краски. И объяснил свой шаг так: "Мы поддерживаем искусство. Особенно то, которое содержит послание к миру".

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О Путине в Гааге мечтает уже весь мир – Литва тоже

В Вильнюсе, столице Литвы, на крыше здания, принадлежащего Москве, появилось граффити на русском языке с надписью "Русский корабль, иди на х**". Прямое и ясное послание.

Немного лайтовее сделал мэр Вильнюса Ремигис Шимасюс. На дороге напротив посольства России он разместил гигантский 20-метровый лозунг: "Путин, Гаага ждет тебя".

Наш город всегда поддерживает искусство. Особенно искусство, содержащее послание к миру. А послание мира в том, что военные преступники должны оказаться в Гааге, в уголовном суде,

– пояснил мэр.

Литва когда-то была частью СССР, поэтому хорошо знает суть российской имперской системы. Систему, которую сейчас пытается восстановить российский президент Владимир Путин.

Восстановить в результате войны – напав на Украину, жестоко и цинично уничтожая наши города и убивая людей.

В настоящее время Литва является частью НАТО и Европейского Союза. Верим, что скоро там и мы будем. Владимир Путин же будет на скамье подсудимых в Гаагском трибунале.

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