Аналитики объясняют, что лидер Кремля фактически отказался от любого соглашения о прекращении огня без капитуляции Украины. Это заявление он озвучил на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане (Казахстан) 4 июля.

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Что говорят аналитики о заявлениях Путина

Специалисты американского Института изучения войны заявили, что российский диктатор на саммите прокомментировал перспективы прекращения огня в Украине путем переговоров.

...Но вместо того, чтобы предложить свой типичный притворный интерес к таким переговорам, он прямо отверг любой переговорный процесс по прекращению огня,

– заявили в ISW.

Они объяснили, что ранее Путин неоднократно изображал Запад как своего вероятного партнера по переговорам по соглашению о прекращении огня, чтобы побудить его пойти на уступки в отношении суверенитета Украины. Однако на этот раз российский диктатор:

отверг все стороны-посредники в заключении соглашения между Украиной и Россией;

отверг Верховную Раду как возможный контакт для переговоров. Несмотря на то, что ранее заявлял, что этот орган является единственной легитимной украинской структурой, с которой Россия может вести переговоры;

назвал все украинские правительственные институты "нелегитимными" или "непригодными для переговоров;

отверг идею участия третьих сторон в переговорах, фактически отвергнув любой реалистичный процесс полноценных переговоров по соглашению о прекращении огня.

ISW продолжает оценивать, что Россия воспользуется передышкой для восстановления и расширения своих сил и дальнейшей мобилизации своей оборонно-промышленной базы для будущей агрессии, направленной на уничтожение Украины,

– объяснили специалисты.

По их словам, отказ Путина от любого соглашения о прекращении огня без капитуляции Украины еще больше свидетельствует, что он уверен в своей оценке, что Россия может достичь победы, продолжая ползучее продвижение в Украине. То есть российский диктатор делает ставку на войну на истощение без поддержки Киева Западом.

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Кстати, Владимир Зеленский объяснил, что посредниками в переговорах между Украиной и Россией могут быть США и Китай. По словам украинского лидера, чтобы эта война закончилась справедливо для Украины и всего мира, придется находить где-то какие-то позиции, чтобы остановить Путина вместе.