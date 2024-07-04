Президент Украины рассказал в интервью изданию Bloomberg, что надо остановить Путина вместе. Также украинский лидер заявлял, что мы все можем заставить Россию закончить войну в этом году, пишет 24 Канал.

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Я думаю Америка, Китай. Я думаю вдвоем. Я знаю, что у них есть между собой очень большие вопросы. Я это понимаю. Но мне кажется, если мы хотим, чтобы эта война закончилась справедливо для Украины, для всего мира, им придется находить где-то какие-то позиции, чтобы остановить Путина вместе. Каждый по-своему, но вместе,

– объяснил украинский лидер.

По его словам, в противном случае – будет предложено окончание войны, которое не будет справедливым для Украины. Ведь Россия будет играть.

"Путин будет видеть, что большинство мира не на стороне Украины и мир разделен. Он работает над этим и его команда постоянно над этим работает. И поэтому, мне кажется, самое мощное – это обоюдное давление США и Китая", – подытожил Зеленский.

Кстати, Украина провела первый Саммит мира, на котором были более 90 стран. Россию на него не пригласили, Китай не приехал потому, что не было Москвы. Главный советник президента США по внешней политике Джейк Салливан предположил, что Си Цзиньпина попросил не приезжать Путин.

В то же время украинский лидер заявил, что на втором Саммите мира может присутствовать Россия, однако не уверен, что Путин: "Мне кажется, что он боится выезжать из России. Может к этому моменту в Кремле будет другой человек, ну что ж – будет другой".