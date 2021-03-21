Путин – убийца: посол России в США срочно вылетел в Москву из-за слов Байдена
Джо Байден считает, что Владимир Путин – убийца, и открыто об этом заявил. Ситуация вызвала обострение отношений США и России.
Источник:Интерфакс
Кремль срочно вызвал своего посла в Вашингтоне "для консультаций" вживую. В ночь 21 марта дипломат вылетел в Москву.
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Российский посол в США вылетел в Москву
Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов вылетел ночью 21 марта (по Киеву) из Нью-Йорка в Москву. Как написали в твиттере посольства - "для участия в консультациях по исправлению российско-американских отношений".
- Антонова вызвали в Москву после резонансного заявления Джо Байдена о Владимире Путине (тот согласился, что Путин – убийца).
В то же время в российском агентстве новостей ТАСС со ссылкой на того же Антонова написали, что в Москве собираются провести большую работу по анализу отношений Соединенных Штатов Америки и России.
Предстоит большая работа. Необходимо проанализировать то состояние российско-американских отношений, в котором мы оказались,
– обтекаемо прокомментировал дипломат.
На просьбу раскрыть детали Антонов рассказал только, что у него будет "несколько встреч в разных ведомствах".
Обмен "любезностями" между Байденом и Путиным: что случилось
- У президента США Джозефа Байдена 17 марта журналисты спросили следующее: "Вы знакомы с Владимиром Путиным. Считаете ли вы его убийцей?" "Хм. Да, считаю", – ответил Байден.
- Реакция Владимира Путина не была мгновенной. Однако через сутки тот все же ответил – детской поговоркой: "Кто как обзывается, тот сам так называется". И пожелал Байдену "крепкого здоровья".
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