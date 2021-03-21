Джо Байден вважає, що Володимир Путін – вбивця, і відкрито про це заявив. Ситуація спричинила загострення стосунків США та Росії.

Кремль терміново викликав свого посла у Вашингтоні "для консультацій" наживо. Проти ночі 21 березня дипломат вилетів у Москву.

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Російський посол у США вилетів до Москви

Посол Росії у Вашингтоні Анатолій Антонов вилетів вночі 21 березня (за Києвом) із Нью-Йорка до Москви. Як написали у твіттері посольства – "для участі в консультаціях щодо виправлення російсько-американських відносин".

Антонова викликали у Москву після резонансної заяви Джо Байдена про Володимира Путіна (той погодився, що Путін – вбивця).

️Russian Ambassador Anatoly #Antonov is on his way to @Moscow to participate in consultations on rectifying relations. pic.twitter.com/fhuilYe805 — Russian Embassy in USA (@RusEmbUSA) March 20, 2021

Водночас у російському агенстві новин ТАСС з посиланням на того ж Антонова написали, що в Москві збираються провести велику роботу з аналізу відносин Сполучених Штатів Америки та Росії.

Має бути велика робота. Необхідно проаналізувати той стан російсько-американських відносин, в якому ми опинилися,

– обтічно прокоментував дипломат.

На прохання розкрити деталі Антонов розповів тільки, що матиме "кілька зустрічей у різних відомствах".

Обмін "люб'язностями" між Байденом та Путіним: що трапилося

У президента США Джозефа Байдена 17 березня журналісти запитали таке: "Ви знайомі з Володимиром Путіним. Чи вважаєте ви його вбивцею?" "Гм. Так, вважаю", – відповів Байден.

Реакція Володимира Путіна не була миттєвою. Однак через добу той таки відповів – дитячою приказкою: "Хто обзивається, той сам так називається". І побажав Байдену "міцного здоров'я".

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