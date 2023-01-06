Как Россия завышает характеристики своего оружия

Это как с МБР "Сармат" или "Арматами".

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Что касается "Циркона", то с учетом того, что Россия всегда завышает официальные характеристики своего оружия, что отчетливо показала война в Украине, в тактико-технических характеристиках этой гиперзвуковой ракеты тоже можно сомневаться. Но реальные характеристики это такое. Куда интересное, сколько таких ракет есть на вооружении России.

В этом контексте я хочу напомнить о гиперзвуковых ракетах Х-47М2 "Кинжал". Они были не так многострадальны как "Циркон", но все же это критически дефицитная продукция. Россия не может производить их из-за катастрофической зависимости от иностранных микросхем.

"Цирконы" в России уже не производят

С "Цирконом", который сначала был проблематичной ракетой, такая же ситуация и даже хуже.

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Например, испытания "Циркона" стартовали в 2016 году. За этот период было совершено 9 пусков. То есть 1 – 2 в год? Для интенсивных испытаний количественный показатель такой себе.

Но в этом нет ничего удивительного. Это был первоначальный потенциал производства этой ракеты, которую собирали чуть ли не вручную. Хотя сейчас ситуация не сильно изменилась, если не учитывать того, что "Цирконы" вообще не делают из-за санкций.

То есть, грубо говоря, боезапас "Цирконов" в России можно оценивать как штучный. Сколько из них? 2? 4? Ну уж точно не десятки или сотни, чтобы позволить себе засыпать страны НАТО "оружием возмездия". Это фактически такой себе "Кинжал" морского базирования. Штучный продукт для запугивания.