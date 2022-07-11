Кулеба призвал предоставить Украине оружие и увеличить санкции против России

В МИД Украины заявили, что указ путина об упрощенном предоставлении гражданства россии для украинцев подтверждает продолжение курса кремля "на захват украинских земель, уничтожение Украинского государства и принудительную ассимиляцию украинской нации".

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Украинское ведомство подчеркнуло, что паспортизация граждан Украины "юридически ничтожна" со стороны россии. Там заявила, что кремль пытается затянуть удавку "на шеях жителей временно оккупированных территорий нашего государства".

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что попытки силой навязать украинцам российское гражданство – обречены на провал.

"Этот указ ничтожен и свидетельствует лишь о захватнических аппетитах путина. Я убежден, что Вооруженные Силы Украины положат им край при должной поддержке партнеров", – сказал Кулеба.

Он отметил, что в ответ на действия кремля западные партнеры должны увеличить военную помощь для Украины и ввести новые санкции против России.

Поэтому сейчас критически важно усилить помощь нашему государству. Призываю партнеров к жесткой реакции на новые паспортные фантазии путина: срочно предоставить Украине более тяжелое вооружение и ввести новые экономические санкции против России,

– подчеркнул министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Что известно об указе путина

Российский диктатор Владимир Путин в несколько этапов упрощал для украинцев получение гражданства России. В первую очередь это касалось жителей Донецкой и Луганской областей.

В мае пути расширили этот указ и на жителей Херсонщины и Запорожья, часть территории которых россияне временно оккупировали. В понедельник, 11 июля, Путин расширил указ об упрощенном получении гражданства России на всех жителей Украины.

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