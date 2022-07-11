Об этом 24 канала рассказал первый заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский. По его словам, есть информация, что оккупанты вербуют людей для формирования комиссии.

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Он отметил, что местные власти Херсона работают в том направлении, чтобы херсонцы знали, что это табу . "Это красная линия и участвовать в этом нельзя", – заявил зам.

За это будет уголовная ответственность за то, что человек станет членом комиссии. И вообще любое сотрудничество в этом – это предательство, ведь речь идет о свободе нашей страны и региона.

– считает Соболевский.

Подготовка к "референдуму" в Херсоне: основное

Российские оккупанты надеются, что надолго задержатся в Херсоне, поэтому они готовятся проводить так называемый "референдум" для аннексии области в первой половине сентября.

В рамках подготовки к фейковому "референдуму" , российские кафиры начали составлять списки избирателей. За основу они решили взять данные по выборам президента за 2019 год.

Для изъятия соответствующей документации в июне в здание госархива прибыл отряд вооруженных захватчиков. Они ограбили помещение и вывезли из него материалы.

Скорее всего, если в Кремле таки решат проводить "референдум", списки даже не будут корректировать, так что "голосовать" даже выехавшие из региона умершие и люди, которые на самом деле никогда ни на какие "выборы" не пойдут.

По всей вероятности, Москва попытается показывать какие-то сфальсифицированные документы, где будут указаны реальные данные жителей Херсона. Однако ясно, что цивилизованные страны не признают таких действий кафиров.

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