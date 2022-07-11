Про це 24 каналу розповів перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський. За його словами, є інформація, що окупанти вербують людей для формування комісії.

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Він наголосив, що місцева влада Херсону працює в тому напрямку, щоб херсонці знали, що це табу. "Це червона лінія і приймати участь в цьому не можна", – заявив заступник.

За це буде кримінальна відповідальність за те, що людина буде членом комісії. І взагалі будь-яка співпраця в цьому – це зрада, адже тут йдеться про свободу нашої країни та регіону,

– вважає Соболевський.

Підготовка до "референдуму" у Херсоні: основне

Російські окупанти сподіваються, що надовго затримаються в Херсоні, тому вони готуються проводити так званий "референдум" для анексії області у першій половині вересня.

У рамках підготовки до фейкового "референдуму", російські окупанти почали складати списки виборців. За основу вони вирішили взяти дані з виборів президента за 2019 рік.

Для вилучення відповідної документації у червні до будівлі держархіву прибув загін озброєних загарбників. Вони пограбували приміщення та вивезли з нього матеріали.

Скоріш за все, якщо у Кремлі таки вирішать проводити "референдум", списки навіть не коригуватимуть, то ж, "голосуватимуть" навіть ті, хто виїхав з регіону, померлі та люди, які насправді ніколи ні на які "вибори" не підуть.

Цілком ймовірно, що Москва спробує показувати якісь сфальсифіковані документи, де будуть вказані реальні дані жителів Херсону. Однак зрозуміло, що цивілізовані країни не визнають такий дій окупантів.

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