Она добавляет интриги. Такое мнение в эфире авторской программы Сергея Лещенко "Что это было?" на 24 канале выразил режиссер, основатель театра "Дах", группы "Дахабраха" Владислав Троицкий.

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Троицкий: Путин – империя зла во всем великолепии

По его словам, сама эта "кнопка" позволяет Путину, как хулигану, творить произвол: поднимать ультимативные ставки. Однако, с точки зрения западных СМИ и политиков, его мечта о войне превентивна.

Справка. В Википедии, превентивная война – это начало военных действий, чтобы нанести удар на опережение и препятствовать агрессии от предполагаемого противника. Тот, кто инициирует превентивную войну, фактически тоже агрессор.

"Он (Путин – 24 канал) уже переплюнул Ким Чен Ына. Вот империя зла во всем великолепии", – подчеркнул Троицкий.

Конечно, пока ты блефуешь, поднимаешь ставки, с тобой пытаются находить компромиссы. Однако как только ты сделаешь реальный шаг – военную или серьезную киберагрессию – ты сразу подчеркнешь, что находишся за чертой. Это значит, что с тобой больше никто не будет разговаривать. Владислав Троицкий Режиссер, основатель театра "Дах", группы "Дахабраха"

Он объяснил, что у главы Кремля срабатывает инстинкт самозащиты. Ведь в таком случае он остается один на один с Китаем.

Отношения Путина и Ким Чен Ына: что известно

В январе 2021 года Ким Чен Ын заявил, что Северная Корея продолжит укреплять двусторонние отношения с Россией.

Путин отмечал, что отношения между Россией и КНДР традиционно носят дружеский и добрососедский характер и их сотрудничество поддерживает безопасность в регионе.

Глава КНДР в июне 2021 года поздравил главу Кремля с "днем России". Он отметил стремление народов двух стран ценить и развивать дружеские отношения, имеющие долгую историю и традиции.

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