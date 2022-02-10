Вона додає інтригу. Таку думку в ефірі авторської програми Сергія Лещенка "Що це було?" на 24 каналі висловив режисер, засновник театру "Дах", гурту "Дахабраха" Владислав Троїцький.

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Троїцький: Путін – імперія зла у всій пишноті

За його словами, сам ця "кнопка" дозволяє Путіну як хулігану творити свавілля: підіймати ультимативні ставки. Однак, з погляду західних ЗМІ та політиків, його мрія про війну – превентивна.

Довідка. За Вікіпедією, превентивна війна – це початок військових дій, щоб завдати удар на випередження і перешкодити агресії від ймовірного противника. Той, хто ініціює превентивну війну, фактично теж є агресором.

"Він (Путін – 24 канал) вже переплюнув Кім Чен Ина. Ось імперія зла у всій пишноті", – наголосив Троїцький.

Звісно, поки ти блефуєш, підіймаєш ставки, з тобою намагаються знаходити компроміси. Однак щойно ти зробиш реальний крок – військову чи серйозну кіберагресію – ти одразу підкреслиш, що перебуває за межею. Це означатиме, що з тобою більше ніхто не розмовлятиме. Владислав Троїцький Режисер, засновник театру "Дах", гурту "Дахабраха"

Він пояснив, що в глави Кремля спрацьовує інстинкт самозахисту. Адже в такому випадку він залишається сам на сам із Китаєм.

Стосунки Путіна та Кім Чен Ина: що відомо

У січні 2021 року Кім Чен Ин заявив, що Північна Корея продовжить зміцнювати двосторонні відносини з Росією.

Путін відзначав, що відносини між Росією та КНДР традиційно мають дружній та добросусідський характер і їхня співпраця підтримує безпеку в регіоні.

Глава КНДР у червні 2021 року привітав главу Кремля із "днем Росії". Він зауважив прагнення народів двох країн цінувати та розвивати дружні відносини, які мають довгу історію та традиції.

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