Про це в авторській програмі Олени Трибушної "Перші особи" на 24 каналі розповів командувач Української добровольчої армії та колишній лідер "Правого сектору" Дмитро Ярош. Він вважає, що після Путіна ситуація, для України зокрема, зміниться лише на деякий час.

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"Коли у них міняються царі, знову ж таки беремо історію Росії, як правило – починається смута. Тоді їм не дуже до зовнішніх факторів. Потім – знову продовження імперської політики", – зазначив Дмитро Ярош.

Мені здається, що вже ця імперія довго не протягне, там настільки багато дестабілізуючих факторів. Дмитро Ярош Командувач Української добровольчої армії, колишній лідер "Правого сектору"

Після Путіна – деескалація

На думку Дмитра Яроша, якщо Путін припинить бути президентом Росії, то це призведе до деескалації ситуації навколо України на певний період.

"Це шанс для нас підняти нормально економіку, максимально відірватись від будь-якої залежності від Росії – по енергоносіях, культурної, інформаційної. Тобто "геть від Москви" тут найголовніше", – сказав командувач Української добровольчої армії.

Інтерв'ю Дмитра Яроша програмі "Перші особи": дивіться відео 24 каналу

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