Путин уже проиграл, – Пионтковский о решающем месяце для Украины

Высокопоставленные чиновники администрации президента США считают, что следующий месяц станет решающим в войне России против Украины. Однако Путин уже, по сути, проиграл.

Такое мнение в эфире 24 канала высказал российский оппозиционный публицист Андрей Пионтковский , сейчас проживающий в США. По его словам, проигрыш Путина возможен в любых вариантах.

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Россия воспримет поражением даже позиционную войну, – Пионтковский

В статье The New York Times сообщили, что в ближайший месяц станет определяющим, поскольку либо Украина вытеснит оккупантов со своей территории, либо россияне займут позиционную войну. Это очень показательно, считает российский публицист.

Даже эта патовая ситуация в позиционной войне – внутриполитическое поражение Путина. То есть глава Кремля уже проиграл полностью,

– подчеркнул Пионтковский.

Он отметил, что позиционная война будет восприниматься поражением в российских элитах и обществом России. Более того, даже в том же бункере Путина.

Есть все основания предполагать, что таким почти советским вооружением, немного разбавленным Stinger и Bayraktar, Украина так успешно воюет. Что будет, когда в Украине будет самое современное в мире оружие? Андрей Пионтковский Российский оппозиционный публицист

Заметим, что позиционной войной является та война, в которой вооруженная борьба ведется преимущественно на сплошных, относительно стабильных фронтах с глубокоэшелонированной обороной. То есть военно-политическая и стратегическая обстановка остаются стабильными в течение длительного времени.